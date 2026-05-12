Argentina participa de la reunión del Tratado Antártico en Japón

Argentina participa del encuentro anual del Tratado Antártico

La reunión internacional se desarrolla en Hiroshima y reúne a los países miembros del sistema antártico. Argentina participa con una delegación oficial y mantiene un rol clave en la región.

La Argentina participa de la 48ª Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA 48) y de la 28ª Reunión del Comité para la Protección del Medio Ambiente, que comenzaron este lunes en Hiroshima, Japón.

El encuentro internacional se extenderá hasta el 21 de mayo y reúne a los países que integran el sistema antártico bajo un contexto marcado por tensiones geopolíticas y debates ambientales vinculados al continente blanco.

La cumbre se desarrolla en Hiroshima, ciudad símbolo de la paz tras el ataque nuclear sufrido durante la Segunda Guerra Mundial. En este marco, Japón impulsa una agenda orientada a reforzar los principios originales del Tratado Antártico: el uso pacífico del territorio, la cooperación científica y la protección ambiental.

Argentina forma parte de los 12 países signatarios originales del Tratado firmado en 1959 y mantiene presencia permanente en la Antártida desde 1904. Actualmente cuenta con siete bases permanentes y seis temporarias distribuidas en el continente.

La delegación argentina está encabezada por el embajador Fausto López Crozet, director Nacional de Política Exterior Antártica, junto a funcionarios de la Dirección Nacional del Antártico.

Uno de los temas que genera preocupación en la reunión es el crecimiento del turismo antártico. Durante la última temporada se registraron más de 120 mil turistas en cruceros hacia la región, situación que abrió debates sobre mayores controles ambientales y sanitarios.

En ese contexto, también tomó relevancia el reciente brote de hantavirus detectado en el crucero holandés MV Hondius, que navegó por islas subantárticas y obligó a activar protocolos sanitarios internacionales.

Por otro lado, la Base Petrel volvió a ocupar un lugar estratégico en la política antártica argentina. El Gobierno nacional continúa con las obras para convertirla en un polo logístico permanente, con ampliación de pista aérea y nuevos módulos habitacionales. Sin embargo, también surgieron cuestionamientos vinculados a la gestión de residuos y el faltante de equipamiento ambiental clave en la base.