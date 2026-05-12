Bullrich defendió a Milei tras la reunión de Gabinete

La senadora nacional y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este martes a la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei y sostuvo que el mandatario “tiene una emocionalidad importante”.

Las declaraciones fueron realizadas en el ingreso a JONAGRO, el encuentro organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), donde Bullrich participará como expositora.

“El presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo”, afirmó ante la prensa al ser consultada sobre el cónclave realizado el viernes pasado en Casa Rosada.

La reunión había generado repercusiones políticas luego de distintas versiones periodísticas que señalaron un fuerte respaldo de Milei hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos internos y externos.

En este marco, Bullrich buscó bajar el tono a las interpretaciones sobre el encuentro y defendió el estilo del mandatario nacional.