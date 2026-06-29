Diego Santilli asumirá oficialmente como nuevo jefe de Gabinete de la Nación el próximo martes 30 de junio a las 16, en una ceremonia que encabezará el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

La jura marcará el inicio de una nueva etapa dentro del Gobierno nacional, tras la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la controversia generada por su declaración jurada patrimonial y las investigaciones judiciales que provocaron un fuerte desgaste político.

Como parte de la transición, este lunes comenzará el traspaso de funciones entre ambos equipos. El objetivo es garantizar una transferencia ordenada de la Jefatura de Gabinete para que Santilli pueda asumir plenamente sus responsabilidades desde el momento de la jura.

La información fue confirmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien además destacó la designación del nuevo funcionario y aseguró que la administración nacional inicia una etapa orientada a fortalecer la gestión política del Ejecutivo.

La llegada de Santilli responde a la decisión del presidente Javier Milei de darle un perfil más político a la Jefatura de Gabinete, con el propósito de mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno y fortalecer el vínculo con gobernadores, legisladores y sectores aliados para avanzar con la agenda parlamentaria.

Entre los principales desafíos del nuevo jefe de Gabinete estarán la coordinación del gabinete nacional, la articulación con el Congreso para impulsar las reformas promovidas por el oficialismo y la reconstrucción del frente político tras la salida de Adorni.

Con experiencia tanto en funciones ejecutivas como legislativas, Santilli asumirá en un momento clave para la administración nacional, que busca recuperar impulso político y consolidar la gobernabilidad durante el segundo semestre del año.