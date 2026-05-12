La Justicia avanzó en la investigación relacionada con Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y pidió información sobre contratos y facturación de su consultora “+BE”.

El juez federal Ariel Lijo solicitó al Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group que presenten facturas, órdenes de licitación y toda la documentación comercial vinculada con la firma perteneciente a Angeletti.

La medida se da en paralelo a la causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito de Adorni y apunta a determinar si existieron beneficios irregulares para la empresa de su esposa a través de contrataciones relacionadas con organismos estatales.

Según trascendió, el objetivo de la investigación es establecer si hubo algún direccionamiento en las contrataciones que pudiera haber favorecido económicamente a la consultora +BE. Varias de las empresas mencionadas mantienen vínculos comerciales con dependencias del Estado Nacional.

Entre ellas aparece el Grupo Datco, proveedor de servicios tecnológicos para organismos públicos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas. En tanto, National Shipping S.A. es una empresa naviera vinculada al transporte de hidrocarburos y proveedora de YPF, donde Adorni ocupa un cargo como director titular.

Por otro lado, Foggia Group, conducida por Mara Gorini, también quedó bajo análisis. La firma está relacionada con la organización de eventos libertarios y con actividades vinculadas a Tecnópolis.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza. En el expediente judicial se menciona un posible esquema de relaciones comerciales que podría configurar retornos de fondos públicos.