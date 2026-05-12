La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, informó este martes que agentes penitenciarios encontraron un socavón de aproximadamente 70 centímetros en uno de los baños de los patios externos del pabellón de alto perfil de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero.

El hallazgo se produjo durante una requisa de rutina realizada por personal del Servicio Penitenciario. Según explicó la funcionaria, tras detectar el túnel se dispuso el cierre inmediato del sector y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Coudannes señaló que las requisas forman parte de una política permanente de seguridad impulsada por el Gobierno provincial. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Santa Fe.

Además, remarcó que la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro reforzó los controles dentro de las cárceles mediante inspecciones permanentes, scanners y mayores medidas de seguridad en los ingresos y sectores internos.

En ese marco, la vocera cuestionó la política penitenciaria de la administración anterior y afirmó que la actual gestión busca impedir que los detenidos continúen manejando organizaciones criminales desde las cárceles.

“Cuando al comienzo de la gestión mostrábamos imágenes de las requisas, algunos hablaban de mano dura. Nosotros sostenemos que quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”, expresó.

Durante la conferencia, también se refirió al avance de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia, junto a otras obras previstas dentro del plan de infraestructura penitenciaria.

Por otra parte, Coudannes confirmó que el Gobierno santafesino trabaja en un paquete de leyes de seguridad que será enviado próximamente a la Legislatura provincial. Según indicó, los ministros Pablo Cococcioni y Fabián Bastia ya mantuvieron reuniones con legisladores oficialistas para presentar los principales lineamientos de las iniciativas.

La funcionaria aseguró que las medidas apuntan a “garantizar los derechos de las víctimas y no los privilegios de los delincuentes”.