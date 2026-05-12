Condenaron a mujer por estafas a comercios venadenses

Condenaron a una mujer por estafas reiteradas

La imputada simulaba pagos con comprobantes bancarios y billeteras virtuales falsas. Deberá devolver el dinero y cumplir reglas de conducta durante dos años.

Una mujer fue condenada a un año de prisión de ejecución condicional por cometer una serie de estafas contra comercios y servicios de Venado Tuerto, utilizando comprobantes falsos de transferencias bancarias y billeteras virtuales para concretar compras y contrataciones que nunca abonó.

La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado, donde la acusada, identificada como Sabrina Leonela Vallejos, reconoció su responsabilidad en los hechos investigados por el fiscal Damián Casullo.

Según la investigación, la mujer repetía una misma modalidad: realizaba consumos o compras y luego exhibía supuestos comprobantes de pago que aparentaban ser válidos, aunque las transferencias nunca se acreditaban en las cuentas de los damnificados.

Uno de los primeros hechos detectados ocurrió el 5 de octubre de 2025 en el local gastronómico Henry Cook, ubicado sobre calle San Martín al 700, donde efectuó consumiciones por más de 134 mil pesos y presentó un comprobante apócrifo.

Posteriormente, en marzo de este año, concretó una compra de mercadería en el comercio IM Básicos por 945 mil pesos mediante una falsa transferencia realizada desde una billetera virtual.

Además, la investigación determinó que también utilizó la misma maniobra en un centro médico estético, donde accedió a distintos tratamientos como botox y ácido hialurónico sin efectuar pagos reales. El perjuicio económico en ese caso superó los 4 millones de pesos.

Otro de los hechos involucró a una asociación mutual de farmacia y servicios asistenciales, donde simuló varias transferencias por compras y pedidos a domicilio que nunca fueron acreditados.

Como parte del acuerdo judicial, la condenada deberá devolver distintas sumas de dinero a las víctimas, fijar residencia, someterse al control judicial y mantener prohibición de contacto con los damnificados y los comercios afectados. También se ordenó el decomiso del teléfono celular utilizado en las maniobras.