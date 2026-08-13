Gallardo aparece como candidato para dirigir a Ecuador

Marcelo Gallardo volvió a quedar vinculado con la selección de Ecuador mientras la Federación Ecuatoriana de Fútbol avanza en la búsqueda del reemplazante de Sebastián Beccacece. El entrenador argentino se encuentra sin club y aparece entre los nombres mencionados para iniciar el nuevo ciclo de la Tri.

Según informó el periodista César Luis Merlo y posteriormente reprodujeron distintos medios de Argentina y Ecuador, Gallardo habría mantenido un contacto con Francisco Egas, presidente de la FEF. TyC Sports lo definió como una “charla informal”, mientras que El Comercio de Ecuador informó sobre una reunión entre ambos. Por el momento, se trata de una versión no confirmada oficialmente por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

La búsqueda comenzó después de la salida de Beccacece. El entrenador argentino terminó su ciclo tras la eliminación de Ecuador frente a México por 2-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El propio técnico explicó entonces que su contrato finalizaba con la Copa del Mundo y confirmó su despedida del seleccionado.

En este marco, Gallardo presenta una condición que facilitaría un eventual acercamiento: actualmente no tiene contrato con ningún club. Esa situación se ajusta a la intención de la FEF de analizar entrenadores disponibles sin tener que interrumpir proyectos deportivos en marcha. Sin embargo, que su nombre figure entre las alternativas no significa hasta el momento que exista un acuerdo avanzado.

El interés tampoco sería completamente nuevo. En julio, Egas recordó que la Federación ya había dialogado con Gallardo durante la búsqueda de entrenador realizada en 2024, antes de la llegada de Beccacece. De acuerdo con el dirigente, en aquella oportunidad el técnico agradeció el ofrecimiento, pero optó por permanecer en Argentina por cuestiones familiares. El 12 de julio pasado, además, Egas había aclarado que todavía no habían retomado conversaciones con él durante el proceso actual.

Además, la Federación analiza otros perfiles. Durante las últimas semanas fueron mencionados entrenadores como Luis Zubeldía, Gustavo Costas, Roberto Martínez y Walid Regragui, entre otros nombres difundidos por la prensa ecuatoriana.

Gallardo, por su parte, todavía no realizó declaraciones públicas confirmando una negociación con Ecuador. Mientras la FEF continúa evaluando alternativas, el eventual avance dependerá de las condiciones deportivas y contractuales que planteen ambas partes.

Por ahora, el escenario concreto es que Gallardo aparece dentro de la carrera por el puesto, pero su llegada a la selección ecuatoriana todavía no está definida.