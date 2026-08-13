Independiente atraviesa una jornada de definiciones después de quedar eliminado de la Copa Argentina. La derrota 4-0 frente a Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario abrió interrogantes sobre la continuidad de Gustavo Quinteros y motivó la convocatoria a una reunión de la Comisión Directiva para este jueves 13 de agosto.

El resultado dejó al Rojo afuera en los octavos de final y profundizó el momento deportivo del equipo. En ese contexto, la conducción encabezada por Néstor Grindetti analizará los pasos a seguir y la situación del cuerpo técnico. Distintas publicaciones periodísticas coinciden en que la continuidad de Quinteros forma parte de la discusión dirigencial.

Por su parte, el entrenador dejó en claro después del encuentro que no tiene previsto presentar la renuncia. Quinteros sostuvo que habitualmente cumple sus contratos y manifestó su intención de continuar trabajando para revertir el presente del equipo. Su vínculo con Independiente se extiende hasta diciembre de 2026.

Además, el técnico realizó una autocrítica por la actuación ante Atlético Tucumán. Reconoció errores defensivos, falta de reacción después de quedar en desventaja y pidió disculpas a los hinchas. Sin embargo, también planteó que los problemas deportivos no pueden atribuirse exclusivamente al cuerpo técnico y los futbolistas.

En este marco apareció nuevamente uno de los principales puntos de tensión entre Quinteros y la conducción: el mercado de pases. El entrenador aseguró que durante su ciclo se produjeron numerosas salidas y afirmó que no llegaron varios de los jugadores que, según su versión, habían sido acordados previamente con los dirigentes. También señaló que debió recurrir a juveniles de Reserva para completar distintas posiciones.

Las declaraciones habrían provocado malestar en sectores de la Comisión Directiva, según informaron medios que cubren la actualidad del club. Esa situación debe considerarse por el momento una versión no confirmada oficialmente, ya que no hubo declaraciones públicas de los principales dirigentes detallando su posición individual frente a Quinteros.

También surgió el nombre de Carlos Matheu, actual entrenador de la Reserva, como posible conductor interino si se produce un cambio. Esa alternativa fue mencionada por Doble Amarilla y Vermouth Deportivo, aunque tampoco cuenta hasta ahora con confirmación institucional.

Independiente deberá resolver ahora si mantiene el proyecto hasta el cierre del contrato o inicia un nuevo ciclo. Mientras tanto, Quinteros continúa públicamente en funciones y apunta al Torneo Clausura, competencia en la que el Rojo deberá visitar a Lanús el próximo lunes.