Condenan a ex presidenta comunal de Labordeboy

El Tribunal Penal de Melincué condenó este viernes a Andrea Oberti, ex presidenta comunal de Labordeboy, por el delito de peculado, tras comprobarse el uso indebido de fondos públicos con fines personales.

La sentencia fue dictada por los jueces Aldo E. Baravalle, Paula Borrello y Leandro Martín, quienes resolvieron imponerle dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

La causa fue investigada inicialmente por el fiscal Matías Merlo y, durante el juicio oral, la acusación estuvo a cargo del fiscal Julián Cochero, del Ministerio Público de la Acusación.

Según se expuso durante el proceso judicial, Oberti utilizó dinero perteneciente a la administración comunal para afrontar gastos personales, entre ellos aportes vinculados a la Caja Forense, situación que derivó en la imputación por peculado.

Por otro lado, el tribunal resolvió sobreseer a la ex mandataria comunal en relación con otros delitos vinculados a malversación de fondos e incumplimiento de deberes de funcionario público, al considerar que esos hechos se encontraban prescriptos.

Además, Oberti fue absuelta de las acusaciones por falsificación de instrumento público y uso de documento falso, ya que los jueces entendieron que su conducta no configuraba delito penal.

El fallo también estableció una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años. Entre ellas, fijar residencia y someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, no portar armas y realizar una donación a una institución de bien público de Labordeboy por un monto equivalente al dinero utilizado de manera indebida, actualizado según la tasa activa del Banco Nación.

En este marco, el fiscal Cochero adelantó que la Fiscalía analiza apelar la resolución judicial, especialmente por los delitos que fueron sobreseídos o declarados prescriptos.