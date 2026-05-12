Organizaciones estudiantiles, docentes, gremiales y sociales realizarán este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y no docentes.

La movilización principal será en Plaza de Mayo desde las 17, aunque durante toda la jornada habrá concentraciones y marchas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias del país.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), sindicatos docentes y agrupaciones estudiantiles, que denuncian un fuerte deterioro presupuestario en las universidades públicas desde diciembre de 2023.

Según indicaron los organizadores, las instituciones atraviesan una situación “crítica” por la caída de las transferencias presupuestarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Además, sostienen que el desfinanciamiento “pone en riesgo el funcionamiento” de las casas de estudio.

Entre los principales reclamos también aparece la recomposición salarial para trabajadores docentes y no docentes, cuyos haberes, afirman, quedaron por debajo de la canasta básica debido al impacto de la inflación.

En la Ciudad de Buenos Aires, algunos de los puntos de concentración serán Plaza Houssay, Avenida de Mayo y Salta, además de distintos sectores del microcentro porteño donde confluirán columnas sindicales y universitarias.

La protesta tendrá réplicas en provincias como Córdoba, Santa Fe, Salta, La Pampa y Buenos Aires, con actos y movilizaciones previstas durante la tarde.

En Santa Fe, la convocatoria comenzará a las 15 desde Ciudad Universitaria y avanzará hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral.