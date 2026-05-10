Pullaro inauguró la renovación integral de avenida Rouillón

Pullaro inauguró la renovada avenida Rouillón en Rosario

El gobernador de Santa Fe y el intendente Pablo Javkin habilitaron la transformación integral de una de las arterias más importantes del oeste rosarino.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, encabezaron este domingo la inauguración de la transformación integral de avenida Rouillón, en el tramo comprendido entre avenida Pellegrini y 27 de Febrero.

La obra fue financiada por el Gobierno provincial a través del Acuerdo Rosario y ejecutada de manera conjunta con la Municipalidad. Se trata de una intervención considerada estratégica para mejorar la conectividad y la infraestructura urbana del oeste rosarino.

Los trabajos abarcaron 11 cuadras e incluyeron doble calzada de hormigón, cantero central, nuevas veredas, ciclovías en ambos sentidos, iluminación LED y señalización integral. Además, se ejecutaron desagües pluviales entubados que permitieron eliminar zanjas a cielo abierto y mejorar las condiciones de circulación y seguridad para más de 2.600 familias.

Durante el acto, Pullaro destacó el impacto de la obra para un sector históricamente postergado de la ciudad y aseguró que “Rosario está cambiando y está siendo la que nosotros queríamos”. También remarcó la importancia del trabajo conjunto entre Provincia y Municipio.

En ese marco, el mandatario provincial sostuvo que la obra pública “genera igualdad” y confirmó que la Provincia continuará impulsando inversiones pese al contexto económico nacional.

Por otro lado, Pullaro vinculó la recuperación urbana del sector con la mejora en los indicadores de seguridad y afirmó que la violencia y el delito disminuyeron de manera significativa en Rosario durante su gestión.

A su turno, Javkin señaló que la renovación de avenida Rouillón representa una deuda histórica saldada con los vecinos del oeste rosarino y recordó que el compromiso de finalizar la obra durante el primer semestre de 2026 finalmente pudo concretarse.