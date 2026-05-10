Cinco demorados tras disturbios en barrio Norte

Cinco demorados por disturbios en barrio Norte

El hecho ocurrió durante la madrugada en Venado Tuerto. Dos menores fueron acusados de arrojar piedras y romper la luneta de un patrullero.

Un episodio de violencia urbana se registró durante la madrugada de este domingo en Venado Tuerto, donde personal policial intervino ante disturbios ocurridos en inmediaciones de Neuquén entre Matheu y Pardal.

El operativo comenzó luego de un llamado al 911 que alertó sobre varias personas que estarían provocando un incendio dentro del predio de la Cooperativa de Obras Sanitarias. A partir de esa denuncia, efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar para controlar la situación.

Según informaron fuentes oficiales, durante la intervención una mujer de 28 años habría reaccionado de manera agresiva contra una empleada policial. Además, dos hombres de 30 y 36 años fueron demorados tras oponer resistencia al accionar de los uniformados.

En medio del procedimiento también fueron trasladados dos menores de 16 años, señalados como los presuntos responsables de arrojar piedras contra uno de los móviles policiales, provocando daños en la luneta trasera del vehículo.

Por disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, ambos adolescentes fueron notificados en una causa caratulada como daño calificado. En tanto, los tres mayores quedaron imputados por resistencia a la autoridad.

Las actuaciones continúan bajo las directivas de la Justicia y quedaron a cargo del personal policial interviniente.