La Ciudad de México atraviesa un proceso de hundimiento acelerado que ya puede medirse desde el espacio. Así lo confirmó la NASA a partir de datos obtenidos por el satélite NISAR, que permitió detectar deformaciones del suelo con precisión milimétrica.

Según el análisis, realizado entre octubre de 2025 y enero de 2026, distintas zonas de la capital mexicana registran descensos importantes. En algunos puntos, las mediciones alcanzan hasta 40 centímetros por año, una de las tasas más altas observadas en áreas urbanas.

El fenómeno no afecta a toda la ciudad de la misma manera. Mientras algunos sectores presentan hundimientos cercanos a los 10 centímetros anuales, otros superan los 30 centímetros y llegan a los valores máximos señalados por el informe.

Las áreas más comprometidas se ubican principalmente en el centro y el oriente de la ciudad, donde el suelo está formado por sedimentos blandos del antiguo sistema lacustre del Valle de México. Esa composición vuelve al terreno más vulnerable a la compactación.

La NASA atribuye el problema, en gran parte, a la extracción intensiva de agua subterránea. Al reducirse la presión en los acuíferos, el suelo pierde estabilidad y comienza a compactarse, generando deformaciones que pueden afectar calles, edificios e infraestructura urbana.

El organismo recordó que no se trata de un fenómeno nuevo. La situación fue advertida por primera vez en 1925, aunque en las últimas décadas el hundimiento se volvió más evidente y preocupante.

La tecnología utilizada permite elaborar mapas detallados sobre las zonas más afectadas. Esto representa una herramienta clave para planificar obras, monitorear riesgos y evaluar el impacto del crecimiento urbano sobre un suelo que continúa cediendo.