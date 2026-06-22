Dólar hoy: así abrieron las cotizaciones este lunes
La divisa estadounidense comenzó una nueva semana con valores que continúan siendo seguidos de cerca por ahorristas, empresas e inversores, en un contexto de atención permanente sobre la evolución del mercado cambiario.
Según los datos difundidos al inicio de la jornada, el dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.432,05 para la compra y $1.481,94 para la venta.
Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.460 para la compra y $1.480 para la venta, manteniéndose cerca de la cotización oficial.
En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cotizó a $1.477,03, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.489,34.
Además, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se ofreció a $1.924 para la venta.
Cotizaciones del dólar este lunes 22 de junio
- Dólar Oficial (Banco Nación): Compra $1.432,05 / Venta $1.481,94
- Dólar Blue: Compra $1.460 / Venta $1.480
- Dólar Mayorista: Compra $1.452 / Venta $1.461
- Dólar MEP: $1.477,03
- Dólar CCL: $1.489,34
- Dólar Tarjeta: $1.924