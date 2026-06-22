Dólar hoy: así abrieron las cotizaciones este lunes

El dólar oficial inició la jornada del lunes 22 de junio con una cotización de $1.432,05 para la compra y $1.481,94 para la venta en el Banco Nación.
 
Mercados22/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La divisa estadounidense comenzó una nueva semana con valores que continúan siendo seguidos de cerca por ahorristas, empresas e inversores, en un contexto de atención permanente sobre la evolución del mercado cambiario.

Según los datos difundidos al inicio de la jornada, el dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.432,05 para la compra y $1.481,94 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.460 para la compra y $1.480 para la venta, manteniéndose cerca de la cotización oficial.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cotizó a $1.477,03, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.489,34.

Además, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se ofreció a $1.924 para la venta.

Cotizaciones del dólar este lunes 22 de junio

  • Dólar Oficial (Banco Nación): Compra $1.432,05 / Venta $1.481,94
  • Dólar Blue: Compra $1.460 / Venta $1.480
  • Dólar Mayorista: Compra $1.452 / Venta $1.461
  • Dólar MEP: $1.477,03
  • Dólar CCL: $1.489,34
  • Dólar Tarjeta: $1.924
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