El mercado cambiario comenzó este jueves 18 de junio con el dólar oficial del Banco Nación cotizando a $1.409,97 para la compra y $1.461,27 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se negocia a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, manteniéndose como una de las referencias más observadas por los ahorristas.

En tanto, el dólar mayorista abrió en $1.432,50 para la compra y $1.441,50 para la venta, valor utilizado principalmente en operaciones de comercio exterior y entre entidades financieras.

Asimismo, las cotizaciones financieras muestran al dólar MEP en $1.461,63, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.504,77.

Por último, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se encuentra en $1.898 para la venta.

Cotizaciones destacadas