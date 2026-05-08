Firmat prepara un nuevo encuentro de autos clásicos

Firmat recibirá un encuentro de autos clásicos y antiguos

La propuesta se realizará el 24 de mayo en el Playón del Ferrocarril y tendrá fines solidarios a beneficio de la Escuela Técnica Nº 281.

La ciudad de Firmat volverá a vivir una jornada dedicada a la pasión fierrera con una nueva edición del encuentro de “Autos Antiguos y Clásicos”, organizado por el Club de Autos Antiguos junto al Gobierno local.

La actividad se desarrollará el próximo 24 de mayo desde las 9 de la mañana en el Playón del Ferrocarril, espacio que reunirá vehículos históricos y clásicos en una propuesta pensada para compartir en familia.

Además de la exhibición de automóviles, los organizadores confirmaron que habrá inscripción para los participantes y el tradicional chocolate de bienvenida. También informaron que se entregará una tarjeta sin cargo por cada vehículo exhibido y recomendaron llevar cubiertos.

En esta edición, el encuentro tendrá un objetivo solidario, ya que lo recaudado será destinado a la Escuela Técnica Nº 281 General Savio.

Por otro lado, desde la organización indicaron que se reservan el derecho de admisión y adelantaron que, en caso de mal tiempo, el evento será reprogramado para el 31 de mayo.

La iniciativa se ha convertido en una de las actividades tradicionales de la ciudad, convocando cada año a vecinos, coleccionistas y amantes de los autos clásicos de toda la región.