Villa Cañás fue escenario este fin de semana del 6° Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, una propuesta que volvió a convocar a una importante cantidad de público en la Plaza 9 de Julio.

La actividad fue organizada por la peña “El Negro Norberto Polinori”, junto a la Parroquia San José y la Municipalidad local, a través de la Dirección de Deportes. En este marco, más de 130 vehículos provenientes de la ciudad, la región y distintos puntos del país formaron parte de la exposición.

Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron recorrer el predio y apreciar una variada colección de autos antiguos, muchos de ellos considerados verdaderas piezas de valor histórico dentro del mundo automotor.

Al mediodía, en tanto, se realizó el tradicional almuerzo en el salón de Bomberos Voluntarios, donde se agasajó a los propietarios de los vehículos participantes.

Desde el Municipio destacaron la continuidad del evento y felicitaron a los organizadores por sostener la iniciativa a lo largo del tiempo. Además, agradecieron la participación de expositores y el acompañamiento del público, en un encuentro que continúa creciendo edición tras edición.