Gran convocatoria en el encuentro de autos clásicos

Más de 130 vehículos se exhibieron en Villa Cañás en una jornada que reunió a vecinos y visitantes.
 
Villa Cañás04/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Villa Cañás fue escenario este fin de semana del 6° Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, una propuesta que volvió a convocar a una importante cantidad de público en la Plaza 9 de Julio.b0d44f82-7f4b-4161-9419-e44ed376354b

La actividad fue organizada por la peña “El Negro Norberto Polinori”, junto a la Parroquia San José y la Municipalidad local, a través de la Dirección de Deportes. En este marco, más de 130 vehículos provenientes de la ciudad, la región y distintos puntos del país formaron parte de la exposición.86d85e49-89e1-40ab-91e0-1aedc0d0f603

Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron recorrer el predio y apreciar una variada colección de autos antiguos, muchos de ellos considerados verdaderas piezas de valor histórico dentro del mundo automotor.

Al mediodía, en tanto, se realizó el tradicional almuerzo en el salón de Bomberos Voluntarios, donde se agasajó a los propietarios de los vehículos participantes.7e4d05de-0324-48f0-8dfd-6a96820884b2

Desde el Municipio destacaron la continuidad del evento y felicitaron a los organizadores por sostener la iniciativa a lo largo del tiempo. Además, agradecieron la participación de expositores y el acompañamiento del público, en un encuentro que continúa creciendo edición tras edición.

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