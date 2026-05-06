El Gobierno busca recortar subsidios al gas

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para limitar el régimen de Zonas Frías y focalizar los beneficios en sectores vulnerables.

El Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que propone reducir el alcance de los subsidios al gas contemplados en la ley de Zonas Frías. La iniciativa apunta a volver al esquema previo a 2021 y limitar los beneficios a regiones de frío extremo y hogares considerados vulnerables.

Según el texto impulsado por la administración de Javier Milei, los subsidios se mantendrían únicamente en la Patagonia, Malargüe, la Puna y para usuarios incluidos en el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El Ejecutivo argumentó que la medida busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético, ya que el fondo que financia el régimen no alcanza para sostener la cobertura actual.

La ley había sido ampliada en 2021 para incorporar a distintas regiones del país con tarifas diferenciales. Ahora, el nuevo proyecto propone restringir el acceso al beneficio a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas, beneficiarios del ReNaBaP y veteranos de Malvinas.

Desde distintos sectores advierten que el cambio dejaría afuera a miles de hogares que accedieron al subsidio en los últimos años y que deberán afrontar tarifas plenas en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

El debate comenzará en Diputados y promete generar discusión tanto por el impacto económico como por el alcance social de la medida.