San Cristóbal: Goity confirmó que el joven del tiroteo no volverá a clases

El ministro de Educación de Santa Fe aseguró que el adolescente implicado en el crimen de Ian Cabrera no regresará a un establecimiento escolar, aunque se garantizará su derecho a la educación.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, afirmó que el adolescente de 15 años implicado en el tiroteo que terminó con la muerte de Ian Cabrera en San Cristóbal no volverá a asistir de manera presencial a una escuela.

“Hay que garantizarle a todos los jóvenes el derecho a la educación. Eso no significa que tengan que estar escolarizados”, sostuvo el funcionario durante una rueda de prensa realizada este martes. Además, fue contundente al señalar que “no hay condiciones” para que el menor permanezca en un establecimiento educativo y aseguró que “eso no va a pasar”.

Goity explicó que el Estado provincial buscará otras alternativas para garantizar la continuidad educativa del adolescente, aunque descartó su regreso a una institución escolar presencial.

Las declaraciones se dieron semanas después del hecho ocurrido en San Cristóbal y en medio de una serie de amenazas de tiroteos registradas en distintas escuelas de la provincia. En ese marco, el ministro destacó el rol de las instituciones educativas como espacios de contención y diálogo para los jóvenes.

“La escuela es el lugar donde emergen esas inquietudes, donde se procesa y circula la palabra”, expresó Goity, quien además valoró el trabajo conjunto entre directivos, docentes, familias, el Ministerio de Educación, Salud Mental y la Justicia.

El funcionario también remarcó que, pese a la gravedad de la situación, el sistema educativo logró responder con herramientas y protocolos adecuados. “Hemos podido resolver esta situación, no completamente, pero con buena capacidad de respuesta”, indicó.

Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, desarrollado en la ciudad de Santa Fe con estudiantes de tercer año de distintas escuelas.