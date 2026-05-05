El niño que era intensamente buscado en la provincia de Corrientes fue hallado este martes por la mañana tras un operativo de rastrillaje. Según confirmaron fuentes del caso, su padre, Josías Santos Regis, fue detenido en el lugar.

El hallazgo se produjo alrededor de las 10.30 en el paraje Duraznillo, una zona rural de caminos de tierra donde la Policía había concentrado la búsqueda en las últimas horas. Tanto el menor como el adulto fueron encontrados en buen estado de salud.

De acuerdo a la investigación, el niño había sido sustraído el domingo por la noche por su padre, en un episodio que incluyó un tiroteo en el que resultó herido un vecino. A partir de ese momento, se desplegó un amplio operativo policial para dar con su paradero.

Tras el hallazgo, el menor será sometido a controles médicos de rutina, mientras que su padre quedó a disposición de la Justicia. En este tipo de casos, las autoridades indicaron que se preserva la identidad del niño, por lo que será mencionado con sus iniciales.