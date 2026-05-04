Las autoridades de Cabo Verde rechazaron el permiso de amarre a un crucero que navega por el océano Atlántico tras detectarse un posible foco de hantavirus a bordo, donde se registraron tres fallecimientos durante la travesía.

La decisión fue adoptada como medida preventiva para evitar riesgos sanitarios en la población local. Según informaron desde el Instituto Nacional de Salud Pública del país africano, los pasajeros no podrán descender en el puerto de Praia mientras continúan las evaluaciones epidemiológicas.

El buque, identificado como MV Hondius y operado por la compañía Oceanwide Expeditions, había zarpado desde Ushuaia con 147 personas entre pasajeros y tripulación. Durante el viaje, varios ocupantes presentaron síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria, lo que activó protocolos de emergencia.

En este marco, un equipo médico abordó la embarcación para realizar controles clínicos y asistir a los pacientes. De acuerdo con las autoridades, las personas afectadas se encuentran estables y bajo seguimiento permanente, mientras el barco permanece en alta mar con asistencia sanitaria.

Además, se confirmó que al menos una persona fue trasladada a Sudáfrica, donde permanece internada en terapia intensiva. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud interviene en la coordinación internacional para evaluar el riesgo sanitario, facilitar evacuaciones médicas y acompañar la situación a bordo.

Desde el organismo internacional señalaron que el riesgo para la población general es bajo y que no se recomienda implementar restricciones de viaje, aunque sí mantener la vigilancia epidemiológica.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados. En casos severos puede provocar complicaciones respiratorias graves que requieren atención médica intensiva.