Un policía de 23 años murió tras protagonizar un choque en la ciudad de Rosario mientras participaba de un operativo de traslado de órganos durante la madrugada del domingo.

El hecho ocurrió cerca de las 6 en la intersección de avenida Pellegrini y Balcarce, frente a los Tribunales provinciales. El agente, identificado como Gustavo Velozo, se desplazaba en una motocicleta como parte del acompañamiento a un móvil sanitario que trasladaba órganos ablacionados desde el Hospital Provincial de Rosario hacia el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.

Por causas que aún se investigan, la moto del efectivo colisionó con un automóvil Volkswagen Gol en ese cruce. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde ingresó con lesiones de gravedad.

Según el parte médico, presentaba múltiples fracturas, una lesión pulmonar con hemorragia y compromiso generalizado. Permaneció internado en terapia intensiva durante varias horas, pero falleció alrededor de las 21:15.

Velozo integraba la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II y llevaba poco más de un año en la fuerza, a la que había ingresado en febrero de 2025. Era oriundo de Las Garzas, en el departamento General Obligado.

En tanto, el conductor del automóvil, un joven de 19 años, fue identificado e imputado por homicidio culposo en siniestro vial.

El caso es investigado por la Justicia, que busca determinar la mecánica del hecho en un contexto en el que el operativo sanitario se encontraba en desarrollo.