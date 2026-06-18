Un grave caso de violencia de género conmociona a la provincia de San Juan. Un joven de 25 años fue detenido acusado de intentar asesinar a su pareja tras una fuerte discusión ocurrida en una vivienda del barrio Virgen de Fátima, en la localidad de Jáchal.

De acuerdo con la investigación, la pareja convivía en el domicilio cuando se produjo una pelea por motivos que aún son materia de análisis judicial. En medio del conflicto, el agresor tomó un recipiente con alcohol y roció a la joven de 20 años con la aparente intención de prenderla fuego utilizando un encendedor.

La situación pudo haber terminado de manera trágica, pero la madre de la víctima intervino de inmediato al escuchar los gritos de auxilio. Su accionar permitió que la joven escapara de la vivienda y se pusiera a resguardo antes de que el atacante concretara su amenaza.

Tras el hecho, el sospechoso preparó un bolso e intentó huir del lugar. Sin embargo, la Policía montó un operativo en la zona y logró interceptarlo a pocas cuadras de la vivienda cuando buscaba escapar.

Durante las pericias realizadas en el domicilio, los investigadores secuestraron el envase de alcohol y el encendedor mencionados en la denuncia, elementos que fueron incorporados como prueba en la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Norte. El fiscal Gastón Salvio dispuso que el hombre permanezca detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada provisoriamente como tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género, en el marco de un presunto intento de femicidio, además de amenazas de muerte contra la víctima.