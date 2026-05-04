Choque de motos en Venado: una mujer hospitalizada

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas dejó como saldo a una mujer hospitalizada en la ciudad de Venado Tuerto durante la mañana de este lunes.

El siniestro se registró alrededor de las 7:48 en la intersección de Ruta 8 y calle Colón, en una zona semaforizada. Por causas que aún se investigan, colisionaron una moto Motomel Blitz y una Corven Energy.

Según informaron fuentes de Bomberos, los vehículos eran conducidos por una mujer de 55 años, identificada como Patricia, y otra joven de 23 años, Ana Paula. Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, una de las motociclistas se encontraba caída sobre la calzada, mientras que la otra permanecía de pie.

La mujer que estaba tendida fue asistida por personal de Bomberos junto a profesionales del SIES. Tras una primera evaluación, fue inmovilizada en una tabla espinal y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital para una mejor atención.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito, quienes ordenaron la circulación y realizaron las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre la mecánica del hecho ni sobre la evolución de la persona trasladada.