El mercado cambiario inicia la semana sin grandes sobresaltos en las cotizaciones del dólar, que este lunes 4 de mayo se presentan con valores similares a los registrados en jornadas anteriores.

Según la referencia del Banco Nación, el dólar oficial abre a $1.363,46 para la compra y $1.415,80 para la venta, consolidándose por encima de la barrera de los $1.400 en su valor de venta.

Por otro lado, el dólar blue se ubica en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, manteniendo una brecha acotada respecto al oficial.

En el segmento financiero, el dólar MEP cotiza a $1.442,43, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.504,20, posicionándose como una de las opciones más elevadas del mercado.

En tanto, el dólar mayorista —referencia para el comercio exterior— opera en $1.382 para la compra y $1.391 para la venta.

Finalmente, el dólar tarjeta, que incluye impuestos para consumos en el exterior, se ubica en $1.839,50, siendo la cotización más alta de la jornada.

En este contexto, el mercado se mantiene atento a posibles definiciones económicas y financieras que puedan influir en la evolución del tipo de cambio en los próximos días.