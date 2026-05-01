El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la causa en la que se lo investiga por presuntas compras de departamentos y sostuvo que “no tiene gollete”, al tiempo que aseguró que la situación quedará aclarada en la Justicia.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista radial, luego de su reciente presentación en la Cámara de Diputados, donde brindó el informe de gestión. En ese marco, el funcionario remarcó que la denuncia carece de fundamentos y que no existe ningún elemento que comprometa su responsabilidad.

“No solo no soy culpable, sino que todo se va a demostrar en la Justicia”, afirmó. Además, señaló que durante el proceso “se dijeron muchas mentiras” y cuestionó las interpretaciones que se hicieron públicas sobre su situación.

La denuncia fue impulsada por el diputado Rodolfo Tailhade, quien también vinculó al funcionario con supuestos viajes al exterior. Sobre ese punto, Adorni negó haber visitado destinos como Disney, Río de Janeiro o Aruba en los términos que se difundieron.

“No conozco Disney, no fui nunca. Dijeron que estuve en Río en 2024 y hace 15 años que no voy. Incluso hablaron de un vuelo en primera clase que ni siquiera existe”, sostuvo.

Por otro lado, el jefe de Gabinete reconoció que realizó viajes personales, pero aclaró que se trató de vacaciones familiares y defendió esa decisión. “No me arrepiento de haberle brindado a mi familia unos días de descanso”, expresó.

Finalmente, cuestionó el tenor de las acusaciones y planteó dudas sobre el enfoque de la denuncia: “¿De qué estamos hablando?”, concluyó.