Una vivienda ubicada en calle Cayetano Silva al 300, en Venado Tuerto, fue nuevamente blanco de un robo durante la tarde de este jueves. Se trata del quinto hecho delictivo que sufre la misma familia.

Según se informó, los delincuentes ingresaron tras forzar y destrozar la puerta principal, pese a que la casa cuenta con rejas tanto en el frente como en las ventanas. Una vez en el interior, revolvieron muebles, cajones y armarios en busca de dinero u objetos de valor.

En el domicilio reside una pareja de adultos mayores. Al momento del hecho, ambos se encontraban fuera: la mujer había salido a trabajar y el hombre, de más de 80 años, a realizar mandados. Al regresar, se encontró con la puerta violentada y el interior completamente revuelto.

De acuerdo a las primeras informaciones, los autores del robo se habrían llevado dinero correspondiente a la jubilación de la mujer. Otros elementos de valor, como herramientas y una computadora, ya habían sido sustraídos en un hecho anterior.

Familiares de las víctimas manifestaron su preocupación por la reiteración de los robos y la violencia empleada. “Es la segunda vez que mi padre se salva de cruzarse con los ladrones. Esto ocurrió a plena luz del día y nadie vio nada”, señalaron.

En el lugar trabajó personal policial, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. En este marco, la familia volvió a reclamar mayor presencia y medidas de seguridad en el sector.