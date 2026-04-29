El Gobierno de Santa Fe avanzará con un plan integral para aliviar el impacto de las deudas en los ingresos de miles de trabajadores. La iniciativa apunta principalmente a empleados públicos y jubilados que hoy sufren descuentos significativos en sus haberes, aunque también incluye medidas para el sector privado.

Según datos oficiales, alrededor de 12 mil empleados estatales y 7 mil jubilados tienen recortes superiores al 25% de sus ingresos debido a préstamos descontados directamente del sueldo. Además, se estima que otros 50 mil trabajadores del ámbito privado atraviesan situaciones similares.

En este contexto, el Ejecutivo provincial plantea ordenar el sistema de créditos otorgados mediante códigos de descuento, que actualmente permite a distintas entidades prestar dinero con devolución automática desde los salarios. Una de las principales medidas será reducir el tope de descuento permitido, que pasaría del 50% al 25%.

El plan también contempla un reempadronamiento de las entidades que operan bajo este esquema, con nuevos requisitos y controles. Aquellas que deseen continuar deberán ofrecer opciones de refinanciación a tasas más bajas, cercanas a las que aplica el sistema bancario oficial.

Por otro lado, se habilitará la posibilidad de acceder a créditos a tasa cero por parte del Estado provincial para cubrir la diferencia en los casos donde no se logre una refinanciación. Estos préstamos se devolverán a través del medio aguinaldo, que no está alcanzado por los descuentos habituales.

Además, se prevé la participación del Banco de Santa Fe con líneas específicas de refinanciación a plazos de hasta 60 meses, con condiciones más accesibles. En paralelo, el Ministerio de Trabajo impulsará acuerdos con empresas para facilitar soluciones similares en el sector privado.

Desde la provincia explicaron que el crecimiento del endeudamiento familiar se convirtió en uno de los principales problemas económicos actuales, con situaciones donde las deudas equivalen a varios sueldos y tasas que, en algunos casos, superan el 100% anual.

El programa, que se implementará mediante decreto, comenzaría a regir en mayo. En caso de que el Estado deba asumir la refinanciación total de los casos más críticos, el costo estimado podría alcanzar los 8 mil millones de pesos en los próximos meses, monto que luego se recuperaría a través de los pagos acordados.