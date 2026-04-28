El Gobierno de Santa Fe continúa reforzando su política de acceso a la vivienda a través de los créditos hipotecarios Nido, un programa que ya supera los $39.800 millones de inversión y alcanza a más de 113 localidades en los 19 departamentos de la provincia.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, destacó que la actual gestión provincial “asume la política habitacional y el déficit existente”, en línea con lo planteado por el gobernador Maximiliano Pullaro. En ese sentido, remarcó que el programa está orientado a jóvenes y familias que buscan construir, comprar, terminar o ampliar su vivienda.

Además, subrayó el rol social de la iniciativa al considerar que el acceso a la vivienda es clave para la contención familiar. También señaló que la provincia decidió dar continuidad a proyectos habitacionales que habían sido interrumpidos a nivel nacional.

En cuanto al próximo sorteo, se realizará los días 21 y 22 de mayo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de ese mes, pero será obligatorio haber completado previamente el reempadronamiento en la web oficial del programa.

Según detalló Coudannes, hasta el momento hay 11.475 personas inscriptas, de las cuales unas 7.000 finalizaron correctamente la carga de documentación. Por este motivo, se insiste en completar el proceso para poder participar del 22° sorteo.

En términos de alcance, el programa ya otorgó 766 créditos en toda la provincia, en articulación con el Banco Municipal, consolidándose como una herramienta clave para facilitar el acceso a la vivienda.

Por otro lado, uno de los aspectos más destacados es su competitividad en el mercado: los créditos Nido ofrecen una tasa de UVA + 4,2% TNA, considerablemente inferior al promedio nacional, que oscila entre UVA + 9% y 12,5%. Además, contemplan plazos de hasta 20 años y la posibilidad de sumar codeudores hasta tercer grado de consanguinidad.

Con este esquema, la provincia no solo busca ampliar el acceso a la vivienda, sino también modernizar la gestión pública mediante herramientas digitales que simplifican los trámites y facilitan el acceso a la información.