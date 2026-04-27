Una serie de operativos coordinados en la ciudad de Recreo permitió desarticular una red vinculada al microtráfico de estupefacientes. Las acciones fueron llevadas adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) e incluyeron seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, siete personas fueron detenidas, una quedó aprehendida y otras fueron notificadas en estado de libertad.

Durante los operativos, los agentes secuestraron más de 180 dosis de cocaína ya fraccionada para la venta, además de marihuana en distintas presentaciones. También incautaron un arma de fuego calibre 9 milímetros con municiones, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para la comercialización.

Entre los objetos hallados se encuentran balanzas de precisión, teléfonos celulares, una netbook, un dispositivo de cobro electrónico y documentación que será analizada como parte de la investigación en curso.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, destacó el trabajo de los equipos y remarcó que se trató de una investigación “profunda y sostenida en el tiempo”, en línea con el plan de seguridad provincial.

En este marco, el funcionario señaló que los detenidos presentan antecedentes vinculados al microtráfico y explicó que la audiencia imputativa permitirá establecer los roles dentro de la organización. Según indicó, se trata de una estructura descentralizada, con distintos niveles de participación.

Además, estimó que el volumen de droga incautada representa un impacto económico significativo para la red, teniendo en cuenta su fraccionamiento y destino en el mercado ilegal.