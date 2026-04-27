El diputado nacional Máximo Kirchner visitó la localidad de María Teresa, donde fue recibido por el presidente comunal Gonzalo Goyechea, en el marco de una jornada política y territorial que reunió a dirigentes, referentes comunales, concejales, cooperativistas y productores rurales.

La actividad fue coordinada por la diputada nacional Florencia Carignano y tuvo como eje una recorrida por distintos espacios impulsados durante la gestión local. Entre ellos, la Residencia de Adultos Mayores, la Fábrica de Oportunidades, el parque solar colaborativo y el Parque Comunal “Néstor Kirchner”.

Durante la visita, Goyechea destacó la importancia de que María Teresa haya sido elegida como punto de encuentro dentro de la provincia. Además, remarcó el trabajo que se viene realizando en áreas como la huerta, el vivero y el Centro Integral Magnolias.

El cierre de la jornada se realizó en el Centro Integral Comunitario, donde se desarrolló una mesa de trabajo con representantes de distintas localidades santafesinas. Allí se abordaron temas vinculados al federalismo, la producción, la organización territorial y el rol de los gobiernos locales frente al actual contexto nacional.

“Necesitamos volver a encontrarnos, pero no juntarnos por juntarnos. Tenemos que animarnos a discutir en serio, con sinceridad, porque cuando nos unimos solo detrás de consignas vacías ya vimos que no alcanza”, expresó Goyechea.

Por otro lado, durante el encuentro también hubo referencias al rol de Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo. Los presentes coincidieron en respaldar su liderazgo y cuestionaron las políticas del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

En ese marco, Goyechea sostuvo que el desafío pasa por construir una propuesta política desde el interior, con una mirada federal y vinculada a las necesidades concretas de cada comunidad.