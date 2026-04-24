Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina rescataron seis crías de serpiente de la especie Morelia spilota durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de la ciudad de San José, en la provincia de Entre Ríos.

El procedimiento tuvo lugar el miércoles, cuando personal del Grupo de Seguridad Vial “Colón”, dependiente del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”, inspeccionó un transporte de paquetería. En ese marco, mediante el uso de un escáner, detectaron un bulto sospechoso que podía contener fauna silvestre.

Al abrir la encomienda, proveniente de Garupá (Misiones) y con destino a Lanús (Buenos Aires), encontraron una conservadora de telgopor con varios recipientes plásticos en su interior. Allí estaban alojadas las seis crías de pitón, identificadas por género: tres hembras y tres machos.

Según indicaron fuentes oficiales, los ejemplares fueron trasladados y puestos a resguardo en la Fundación Tekove Mymba, especializada en la protección de animales silvestres. La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso las actuaciones correspondientes.

La pitón alfombra es una especie exótica originaria de regiones como Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Puede alcanzar entre dos y cuatro metros de longitud y pesar hasta 15 kilos. Su traslado y comercialización están regulados, por lo que el envío detectado se investiga como presunta infracción a la normativa vigente sobre fauna.