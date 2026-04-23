Santa Fe empezó a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de la discusión del peronismo nacional. En un escenario provincial atravesado por la dispersión interna y la falta de una conducción consolidada, distintos sectores comenzaron a desplegar visitas, reuniones y gestos políticos que anticipan un reordenamiento con la mirada puesta en 2027.

Uno de los movimientos más notorios será el arribo de Máximo Kirchner a Puerto General San Martín. El diputado nacional y referente de La Cámpora mantendrá actividades durante dos jornadas en una zona estratégica por su peso productivo y agroindustrial. Según trascendió, la agenda incluirá encuentros con dirigentes santafesinos y actividades políticas en el territorio.

Aunque desde su espacio señalan que no se trata de una construcción electoral inmediata, la visita se da en un contexto en el que varios sectores del peronismo buscan recuperar presencia y estructura en la provincia.

Por otro lado, la diputada nacional Natalia de la Sota también tiene previsto recorrer el sur santafesino junto al dirigente rosarino Diego Giuliano. La actividad apunta a fortalecer vínculos con referentes locales y a poner en agenda temas vinculados a la producción, la industria y la situación social de la región.

En esa recorrida aparecen nombres como el de Pablo Corsalini y otros dirigentes territoriales, en una señal de que también hay sectores del peronismo que intentan construir una referencia con perfil federal y anclaje en el interior.

En este marco, otro actor que comenzó a mover fichas es Axel Kicillof. En las últimas semanas, dirigentes vinculados al gobernador bonaerense habrían mantenido contactos con intendentes y jefes comunales del sur provincial, especialmente con sectores que hoy forman parte de “Vamos por Santa Fe”.

Además, algunos de esos dirigentes participaron de reuniones con el gobernador riojano Ricardo Quintela, dentro de una estrategia más amplia orientada a consolidar una liga federal del peronismo frente al escenario nacional.

A la vez, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos avanzan en la organización de un acto previsto para el 1° de mayo en Parque Norte. Bajo la consigna “Primero las ideas”, la convocatoria busca ordenar parte del debate interno del espacio y también comenzó a sumar interés entre referentes santafesinos.

Todos estos movimientos tienen un punto en común: la falta de una referencia unificada dentro del peronismo santafesino. Esa situación abre una etapa de búsqueda, conversaciones y posicionamientos entre sectores que intentan ganar volumen político y proyección de cara a los próximos años.

Dentro de la provincia, varios nombres siguen siendo observados en ese proceso, entre ellos Marcelo Lewandowski, Omar Perotti, Germán Martínez y Eduardo Toniolli, además de intendentes y dirigentes locales que empiezan a tener mayor protagonismo.

Con este escenario, Santa Fe vuelve a ubicarse como una provincia clave en el mapa político nacional. Su peso electoral, su perfil productivo y su centralidad en el debate económico la convierten, una vez más, en un territorio de fuerte interés para el peronismo.