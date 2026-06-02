El peronismo santafesino tendrá este sábado un nuevo encuentro provincial con el objetivo de fortalecer la unidad interna y comenzar a delinear una estrategia política de cara a las elecciones de 2027. La convocatoria, que se realizará bajo el lema “El futuro se construye en unidad”, buscará reunir a referentes de los distintos espacios que integran el Partido Justicialista.

La reunión será la continuidad de un primer encuentro realizado a comienzos de mayo, donde dirigentes de diferentes sectores iniciaron un proceso de diálogo tras varios meses marcados por diferencias internas y posturas contrapuestas. En esta oportunidad, la convocatoria será más amplia y pretende mostrar una señal de apertura tanto hacia la militancia como hacia la sociedad.

Dentro del justicialismo comenzó a consolidarse una idea que gana cada vez más fuerza: una oposición fragmentada podría terminar favoreciendo la continuidad del oficialismo provincial. En ese marco, distintos referentes consideran que la unidad dejó de ser solamente una consigna partidaria para convertirse en una necesidad política.

Actualmente conviven dentro del PJ sectores identificados con dirigentes como Omar Perotti, Marcelo Lewandowski, Agustín Rossi, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto y Armando Traferri, entre otros referentes territoriales. A pesar de las diferencias, el debate actual apunta a encontrar mecanismos que permitan sostener la diversidad interna sin afectar la cohesión política del espacio.

En la previa del encuentro, el presidente del PJ santafesino, Guillermo Cornaglia, advirtió sobre las consecuencias de una posible fractura interna y remarcó la importancia de mantener una estrategia común para recuperar competitividad electoral.

Además de la discusión partidaria, varios dirigentes coinciden en que el desafío pasa por ofrecer respuestas a una sociedad atravesada por dificultades económicas, pérdida de poder adquisitivo y preocupación por el presente productivo y laboral. En ese contexto, sostienen que la unidad debe traducirse en una propuesta capaz de interpretar las demandas de los santafesinos.

La reunión del sábado será un nuevo paso dentro de ese proceso. Aunque no definirá candidaturas ni estrategias electorales concretas, podría marcar el rumbo de una discusión que ya comenzó a instalarse en el peronismo provincial: la necesidad de construir una alternativa política sólida y competitiva para los próximos años.