La autorización del Gobierno nacional para que Santa Fe acceda a un nuevo crédito internacional por 150 millones de dólares volvió a poner en agenda una discusión cada vez más presente en la política provincial: el nivel de endeudamiento que asumió la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro durante sus primeros años de mandato.

Los fondos estarán destinados a obras de infraestructura vinculadas al tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe y a mejoras en los accesos a los puertos del Gran Rosario, una zona estratégica para la actividad agroexportadora del país.

Sin embargo, el anuncio generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. El diputado provincial Miguel Rabbia sostuvo que la actual administración “triplicó la deuda pública” y afirmó que la provincia pasó de compromisos cercanos a los 526 millones de dólares al finalizar la gestión de Omar Perotti a proyectar obligaciones superiores a los 1.600 millones de dólares.

Según Rabbia, el problema no se limita al monto total de la deuda, sino también a la estrategia financiera utilizada. El legislador señaló que gran parte de los compromisos heredados no fueron cancelados mientras se incorporaron nuevas fuentes de financiamiento.

El debate también involucra el cambio en el perfil financiero de la provincia. Durante décadas, Santa Fe fue considerada una de las jurisdicciones con mayor solidez fiscal del país, caracterizada por mantener bajos niveles de endeudamiento y evitar situaciones de crisis como las vividas por otras provincias durante distintos períodos económicos.

Entre las herramientas de financiamiento utilizadas por el actual gobierno se encuentran un bono internacional por 800 millones de dólares, créditos para los Juegos Odesur 2026, financiamiento para obras viales, préstamos de organismos internacionales y emisiones vinculadas a empresas públicas provinciales.

Desde el oficialismo defienden la política de financiamiento y sostienen que los recursos obtenidos están destinados a obras de infraestructura, conectividad y desarrollo productivo. Además, remarcan que Santa Fe mantiene niveles de deuda inferiores a los de otras provincias argentinas y conserva capacidad de acceso al crédito gracias a sus cuentas ordenadas.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo. Para algunos sectores, el endeudamiento es una herramienta necesaria para acelerar inversiones estratégicas; para otros, representa un cambio profundo en la histórica política de prudencia fiscal que caracterizó a Santa Fe durante décadas.