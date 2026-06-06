Detuvieron a un hombre acusado de matar a su hijo y enterrarlo

La policía halló los restos de un niño de 4 años debajo de una vivienda en Estados Unidos. El padre fue detenido y enfrenta múltiples cargos vinculados al crimen.

Un caso que generó conmoción en la ciudad de Aberdeen, en el estado de Washington, tuvo un giro decisivo tras la detención de Jacob Scott Bevins, de 36 años, acusado de haber asesinado a su hijo de cuatro años y ocultado el cuerpo bajo la vivienda familiar.

La investigación avanzó luego de que las autoridades intervinieran por la situación de una niña de seis años, hermana de la víctima. Durante las averiguaciones, los agentes advirtieron que no había información clara sobre el paradero de Aiden Scott Bevins, lo que despertó sospechas.

En una primera declaración, el acusado aseguró que el menor se encontraba con familiares en otro estado. Sin embargo, esa versión fue desmentida por los propios parientes. Ante las inconsistencias, la policía volvió a interrogarlo y, según indicaron los investigadores, terminó admitiendo haber golpeado al niño en la cabeza.

Días más tarde, el 15 de mayo, los peritos encontraron los restos del pequeño dentro de una bolsa de basura enterrada debajo de la casa donde residía junto a su padre. Los estudios forenses determinaron que la muerte fue consecuencia de un fuerte traumatismo en la cabeza.

Por el hecho, Bevins enfrenta cargos por homicidio en segundo grado, homicidio por abuso, homicidio culposo, agresión a un menor, disposición ilegal de restos humanos y declaraciones falsas ante funcionarios públicos.

El caso también reavivó cuestionamientos sobre el seguimiento de situaciones familiares consideradas de riesgo. Según trascendió, tanto Aiden como su hermana habían pasado previamente por programas de cuidado temporal y adopción antes de regresar con sus padres biológicos.

Además, antiguos tutores de los niños señalaron que habían realizado denuncias y advertencias a los organismos de protección infantil por presuntas situaciones de vulnerabilidad y problemas de seguridad que afectaban a ambos menores.

La investigación continúa mientras la comunidad permanece impactada por el hallazgo y por las circunstancias que rodearon la muerte del niño.