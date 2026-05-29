Durante la conferencia “Fabricar Futuro”, realizada en Rosario y organizada por el Gobierno de Santa Fe junto a la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), el gobernador Maximiliano Pullaro reafirmó el compromiso de su gestión con el sector productivo y sostuvo que la industria es una pieza clave para el desarrollo económico de la provincia.

En su exposición, el mandatario destacó la transformación que experimentó Rosario en materia de seguridad y aseguró que la recuperación de la tranquilidad también genera condiciones más favorables para la inversión y la actividad económica.

“Hace tres años nadie quería venir a hacer una reunión o una conferencia a Rosario porque estábamos azotados por la violencia y la inseguridad. Hoy podemos decir que esta ciudad está despertando nuevamente”, expresó.

Pullaro remarcó que las mejoras en seguridad forman parte de una estrategia integral para fortalecer la producción y atraer inversiones. Según indicó, una ciudad con mayor previsibilidad permite generar nuevas oportunidades para empresas y trabajadores.

Además, definió a Santa Fe como “la capital de la producción argentina” y valoró el aporte diario de las industrias santafesinas en la generación de empleo. En ese sentido, afirmó que el crecimiento del país depende de fortalecer su matriz productiva y de contar con un Estado eficiente que acompañe al sector privado.

El gobernador también destacó la reducción de impuestos impulsada por la Provincia a través de la última Ley Tributaria. Según explicó, la medida buscó aliviar la carga sobre las empresas en un contexto económico complejo.

Por otra parte, resaltó el potencial que representa el desarrollo energético y minero para Santa Fe. Recordó que actualmente cerca de 400 empresas santafesinas participan de actividades vinculadas a Vaca Muerta y proyectó que esa cifra podría duplicarse durante los próximos años.

“Vamos a seguir trabajando para generar empleo y crecimiento económico. Nuestro gobierno es aliado de la industria y siempre va a defenderla porque genera empleo”, afirmó.

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, defendió las medidas implementadas por la Provincia para sostener la actividad económica. Entre ellas, destacó la continuidad de subsidios a tasas de interés para facilitar el acceso al crédito y las políticas de alivio fiscal destinadas a pequeñas y medianas empresas.

Además, señaló que Santa Fe mantiene un fuerte nivel de inversión pública en infraestructura, con obras que alcanzan los 2.000 millones de dólares, con el objetivo de mejorar la competitividad y potenciar el crecimiento productivo en todo el territorio provincial.