La Justicia de Lomas de Zamora halló culpable a un hombre por abusar sexualmente de cinco menores entre 2020 y 2025. Ya había sido condenado por hechos similares.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora condenó a Ezequiel Francisco Fernández a 50 años de prisión por una serie de abusos sexuales cometidos contra cinco menores de entre 11 y 14 años en las localidades bonaerenses de Villa Rita y Llavallol.

La sentencia fue dictada por los jueces Lucía Cupertino, Sebastián De Césare y Darío Segundo, quienes además declararon al acusado reincidente. Según consta en la resolución, Fernández ya había recibido una condena en 2018 por delitos de la misma naturaleza en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación, las víctimas eran una niña de 11 años y cuatro varones de entre 11 y 14 años. Los menores concurrían a la vivienda donde ocurrieron los hechos debido a la amistad con un niño que convivía con el condenado y un familiar.

Durante el juicio se acreditó que Fernández se ganaba la confianza de los chicos ofreciéndoles comida, teléfonos celulares y acceso a internet. Según determinaron los magistrados, luego los sometía a distintos abusos sexuales y conductas consideradas actos de corrupción agravada de menores.

En el mismo fallo, el tribunal ordenó profundizar la investigación para determinar si el condenado registró en video algunos de los abusos, ya que varias de las víctimas afirmaron haber sido filmadas.

Además, la Justicia dispuso abrir una causa para establecer si la madre de dos de los menores tuvo algún grado de participación o encubrimiento en los hechos denunciados.

Por otro lado, los jueces rechazaron los planteos de la defensa, que había solicitado la absolución del acusado o una reducción de la pena.