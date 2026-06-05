Colectivo quedó al borde de un precipicio en Neuquén

Colectivo con 41 pasajeros quedó al borde de un barranco

La unidad se despistó por el barro en una ruta de Neuquén y permaneció varias horas suspendida sobre un desnivel. Los pasajeros debieron esperar sin calefacción en medio de temperaturas bajo cero.

Un colectivo de larga distancia que transportaba a 41 pasajeros protagonizó un dramático incidente en la provincia de Neuquén al quedar colgado sobre la banquina de la Ruta Provincial 6, cerca de la localidad de Buta Ranquil.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la zona de Pampa Tril, a unos 40 kilómetros de la localidad neuquina. Según informaron los servicios de emergencia, la unidad se salió de la calzada debido al barro acumulado sobre la ruta como consecuencia de las condiciones climáticas adversas.

El colectivo, perteneciente a la empresa Transporte Leader, quedó suspendido al borde de un desnivel de aproximadamente 15 metros. La situación generó preocupación entre los ocupantes, ya que cualquier movimiento brusco podía agravar el riesgo.

De acuerdo con el jefe de Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, Claudio Quiroga, el rescate requirió la intervención de maquinaria pesada debido a que los recursos disponibles en el lugar no eran suficientes para remover la unidad de manera segura.

Mientras se organizaba el operativo, un desperfecto eléctrico dejó fuera de funcionamiento la calefacción del colectivo. Como consecuencia, los pasajeros y los dos choferes permanecieron más de cuatro horas dentro del vehículo soportando temperaturas bajo cero.

Durante la espera, los bomberos asistieron a los viajeros con agua caliente y café para ayudar a mitigar el intenso frío. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, una motoniveladora municipal logró liberar la unidad mediante una maniobra que se realizó lentamente y bajo estrictas medidas de seguridad.

Tras completar el rescate, un pequeño grupo de pasajeros descendió en Buta Ranquil, mientras que el resto continuó su viaje con destino a la provincia de Mendoza.

Además, los bomberos informaron que minutos antes del incidente otro vehículo de gran porte, un camión que transportaba gas, había volcado a pocos metros del lugar. Afortunadamente, su conductor no sufrió heridas.