Club Totora: risas y música en un asado inolvidable

Con la conducción de Juan Ignacio, Santiago y Nicolás Giorgetti junto a Juan Manuel Quieto, el ciclo consolidó su propuesta: una mesa compartida que combina asado, anécdotas y shows en vivo.

En esta edición participaron Rodrigo Tapari, Valentina Olguín, Flor Vigna, José Chatruc y Nachito Saralegui, quienes aportaron historias personales y momentos espontáneos.

La música fue protagonista desde el inicio. Tapari y Los Totora interpretaron “¿Cómo es él? (Así fue)”, mientras que Valentina se sumó luego para un enganchado de clásicos de Gilda, generando un clima festivo que transformó la sobremesa en una verdadera pista de baile.

Uno de los momentos más comentados fue el relato de Flor Vigna sobre su incursión en el boxeo. La artista contó que debutó con un nocaut técnico en el segundo round y expresó su intención de buscar el bicampeonato, destacando cómo el deporte fortaleció su disciplina y seguridad.

Entre juegos con cartas, confesiones y risas, el programa reafirmó su identidad: una propuesta donde la amistad y la música se convierten en el eje central. La segunda edición dejó en claro que Club Totora encontró su propio estilo, combinando cercanía, talento y entretenimiento.