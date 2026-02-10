A casi dos décadas del estreno de Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a encontrarse sobre un escenario para revivir uno de los fenómenos más recordados de la televisión juvenil.

Las artistas anunciaron el “Amigas del Corazón World Tour”, una gira internacional que comenzará en abril de 2026 y que propone un recorrido musical por las canciones que marcaron a toda una generación. El tour iniciará en Uruguay y continuará por distintos países de América Latina, como Chile, Perú y Ecuador, para luego dar el salto a Europa.

Según informaron, las entradas saldrán a la venta el próximo 12 de febrero y se espera una alta demanda, impulsada por la expectativa que generó este reencuentro artístico. El espectáculo contará con una producción renovada y arreglos musicales actuales, pensados para conectar tanto con los fans originales como con nuevas audiencias.

En este marco, el show no se plantea solo como un homenaje al pasado, sino también como una celebración del crecimiento personal y artístico de ambas protagonistas. “Pasaron los años, pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba del escenario y queremos que estén ahí con nosotras”, expresaron.

Desde su debut en 2007, Patito Feo se emitió en más de 50 países y se transformó en un éxito internacional, con récords de audiencia, giras multitudinarias y una fuerte presencia en la cultura popular. La música de la serie, que alcanzó los primeros puestos en rankings de ventas y obtuvo múltiples discos de platino, volverá a estar disponible en plataformas digitales a partir de noviembre de 2025.

El “Amigas del Corazón World Tour” se presenta así como una invitación a reencontrarse con recuerdos, canciones y emociones que siguen vigentes, pero con una mirada actual y renovada.