Ricardo Arjona suma una nueva fecha en Buenos Aires

El cantautor guatemalteco agotó 12 funciones y confirmó un nuevo show el 19 de mayo en el Movistar Arena, alcanzando un total de 13 presentaciones.
 
Música10/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El fenómeno de Ricardo Arjona en la Argentina sigue creciendo. Tras agotar por completo 12 funciones, el artista anunció una nueva fecha para el próximo 19 de mayo en el Movistar Arena, consolidando un récord histórico en el país.

De esta manera, Arjona alcanzará un total de 13 shows en el estadio porteño, convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de los últimos años. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las entradas para esta nueva función estarán disponibles desde el miércoles 11 de febrero a las 17 horas, a través del sitio oficial del Movistar Arena.

El intérprete de “Lo que el Seco no dijo” ya agotó las funciones programadas para los días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo, con una puesta en escena de alto impacto, marcada por una propuesta teatral y una producción monumental, similar a la residencia que realizó en Guatemala.

En paralelo, crece la expectativa entre sus seguidores por el nuevo proyecto discográfico titulado “Lo que el Seco no dijo”, que aún no tiene fecha de lanzamiento. El propio artista aseguró que se trata de “uno de los mejores trabajos” de toda su carrera.

No es la primera vez que Arjona marca un hito en Buenos Aires. En 2006 logró el récord de 34 funciones en el estadio Luna Park durante la gira Adentro, convocando a más de 230 mil espectadores. En 2022 llenó ocho Movistar Arenas y, en 2023, cerró su paso por el país con dos estadios Vélez completamente colmados.

Ahora, con su nueva gira internacional iniciada el pasado 30 de enero, el cantautor vuelve a reafirmar su vínculo único con el público argentino.

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