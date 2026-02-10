El metal argentino vuelve a levantar la bandera de uno de sus discos más influyentes. La H No Murió anunció una gira especial para conmemorar los 35 años de Ácido Argentino, el álbum que marcó a fuego a generaciones de seguidores del género.

La celebración tendrá su punto de partida el 3 de abril en el Teatro Flores, con un show que promete repasar los temas más representativos de aquel trabajo fundamental de Hermética.

Editado en 1991, Ácido Argentino fue el segundo disco de estudio de la banda y rápidamente se transformó en un hito del metal nacional. Con el correr de los años alcanzó la certificación de platino y mantuvo ventas sostenidas, consolidándose como una obra de referencia dentro de la música pesada argentina.

La formación actual de LA H NO MURIÓ está integrada por Claudio O’Connor en voz, Tano Romano en guitarra, Karlos Cuadrado en bajo y Javier Rubio en batería. El grupo tiene previsto llevar este homenaje por distintas ciudades de Argentina, además de presentaciones en Latinoamérica y Europa.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Passline y se espera una fuerte demanda por parte del público. En este marco, también se confirmó que la banda volverá a compartir escenario con Iron Maiden en dos presentaciones en el Estadio Huracán, un cruce que suma expectativa a una gira cargada de historia y potencia.

A 35 años de su lanzamiento, Ácido Argentino vuelve a sonar en vivo y a demostrar por qué sigue siendo una pieza clave del metal argentino.