Sin Bandera inició una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Escenas, su séptimo álbum de estudio. El trabajo propone un recorrido por momentos y experiencias que marcan la vida, abordados con la sensibilidad que caracteriza al dúo.

El disco está integrado por 10 canciones y fue producido por Áureo Baqueiro junto a Daniel “Vago” Galindo. La grabación se realizó en Nashville, con la participación de músicos reconocidos como Aaron Sterling, Mark Hill, Todd Lombardo, Justin Ostrander y Alex Wright. Además, Leonel García y Noel Schajris estuvieron a cargo de la producción de voces.

El focus track del álbum es “Nunca”, una canción que retrata el primer quiebre amoroso y el proceso interno que se desencadena a partir de ese momento. Con una melodía luminosa que contrasta con una letra profunda y nostálgica, el tema se posiciona como una de las piezas más emotivas del disco y es el segundo sencillo oficial.

De manera previa, el dúo había presentado “¿Qué culpa tiene ella?”, el primer adelanto de Escenas, cuyo videoclip se estrenó el 16 de enero. Con dos premios Latin GRAMMY® y múltiples nominaciones, Sin Bandera continúa consolidándose como una referencia del pop romántico en español, con más de 12 mil millones de reproducciones en plataformas digitales.