El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, expresó públicamente su preocupación por la carga económica que asumen los gobiernos locales en áreas que, por ley, dependen de la Provincia.

Bajo la consigna “¿Hasta cuándo deberemos poner donde no nos corresponde?”, el mandatario señaló que durante 2025 la comuna invirtió más de 300 millones de pesos en salud y seguridad. Según explicó, se trata de recursos que podrían haberse destinado a infraestructura o servicios esenciales para la localidad.

“Desde la vuelta de la democracia, los gobiernos locales ampliamos nuestras responsabilidades. Ya no alcanza con el alumbrado, barrido y limpieza”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que con los fondos destinados a cubrir esas áreas se podrían haber ejecutado diez cuadras de pavimento por administración comunal, adquirir tres camiones para recolección o construir seis viviendas en un año con recursos propios.

Giorgis instó a los legisladores provinciales a revisar la distribución de fondos y a buscar un equilibrio entre responsabilidades y financiamiento. “Es fundamental optimizar gastos y encontrar un esquema más justo. No podemos seguir poniendo recursos donde no corresponde”, afirmó.

En este marco, el intendente expuso la situación ante el bloque del Partido Justicialista y envió un informe detallado del gasto ejecutado en 2025 a legisladores de distintos espacios políticos. El planteo se da en el contexto del debate sobre modificaciones tributarias y financieras vinculadas a la reforma constitucional en la provincia.