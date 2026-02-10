En el marco del 118° aniversario de Santa Isabel y de los 25 años del festival A Todo Pulmón, la localidad recibió un fuerte respaldo político con la presencia de legisladores nacionales que acompañaron las actividades oficiales y culturales.



Durante toda la jornada estuvieron presentes Caren Tepp, Marcelo Lewandowski y Diego Giuliano, quienes participaron del acto protocolar, el desfile cívico y el tradicional festival, junto al presidente comunal y secretario del PJ local, Pablo Giorgis.



También formaron parte del encuentro el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, y el concejal rosarino Juan Monteverde, reflejando un amplio acompañamiento institucional y político.



La celebración tuvo un desarrollo destacado, con un desfile multitudinario, una grilla artística convocante y un marco de público que superó las expectativas. En ese contexto, la presencia de referentes nacionales fue leída como un respaldo explícito a la gestión comunal y al proyecto de desarrollo local que se viene llevando adelante en Santa Isabel.