Santa Isabel fue escenario del 1° Encuentro Ciudadano 2026, una jornada marcada por la participación activa de la comunidad y el trabajo conjunto entre vecinos, instituciones y áreas comunales.



Durante el inicio del encuentro se analizaron datos reales vinculados a la seguridad vial y a los consumos problemáticos, con aportes de las áreas de Promoción Social, Educación y Convivencia Ciudadana, que brindaron información y herramientas para comprender la situación actual de la localidad.



Luego, los asistentes se organizaron en mesas de trabajo, donde cada vecino pudo expresar su mirada, debatir propuestas y colaborar en el diseño de proyectos pensados para mejorar la vida cotidiana en Santa Isabel. El intercambio permitió recoger distintas experiencias y fortalecer el trabajo comunitario.



Como cierre de la jornada, se llevó adelante la firma del “Acuerdo y Compromiso Aniversario de Santa Isabel”, un pacto colectivo que reafirma el compromiso de trabajar de manera articulada entre el Estado local, las instituciones y la comunidad, con una mirada puesta en el desarrollo y el futuro de la localidad.



Desde la organización destacaron la amplia participación y remarcaron que este tipo de espacios fortalecen el diálogo y la construcción colectiva.