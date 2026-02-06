Santa Isabel festeja a lo grande con Ahyre y Tru La La

El domingo 8, la localidad celebrará su aniversario y los 25 años de “A Todo Pulmón” con entrada libre y una grilla artística de primer nivel.
 
Santa Isabel06/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Santa Isabel se prepara para vivir un domingo histórico. Este 8 de febrero, la comunidad celebrará un nuevo aniversario de su fundación y, al mismo tiempo, el cierre de una edición especial de “A Todo Pulmón”, el evento que cumple 25 años acompañando la vida cultural del pueblo.
626278633_18546878809046835_5699425531941271483_n

Con entrada libre y gratuita, la jornada promete una verdadera fiesta popular, pensada para vecinos y visitantes de toda la región. La propuesta combina música, danza y espectáculos en vivo, consolidando a “A Todo Pulmón” como una de las celebraciones más importantes del sur santafesino.
626197150_18546878800046835_8313374954287590228_n

Sobre el escenario se presentarán el Ballet ATP, +30, Los Mackay junto a La Marrupeña, y dos shows centrales que marcarán la noche: Ahyre, referente del folclore actual, y Tru La La, una de las bandas más emblemáticas del cuarteto.
627693909_18546878818046835_2239759581767601079_n

El festejo se enmarca en un doble motivo de celebración: el cumpleaños del pueblo y las bodas de plata de un evento que ya es parte de la identidad cultural de Santa Isabel, fortaleciendo el encuentro, la música y el sentido de pertenencia de toda la comunidad.

