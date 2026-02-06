Santa Isabel se prepara para vivir un domingo histórico. Este 8 de febrero, la comunidad celebrará un nuevo aniversario de su fundación y, al mismo tiempo, el cierre de una edición especial de “A Todo Pulmón”, el evento que cumple 25 años acompañando la vida cultural del pueblo.



Con entrada libre y gratuita, la jornada promete una verdadera fiesta popular, pensada para vecinos y visitantes de toda la región. La propuesta combina música, danza y espectáculos en vivo, consolidando a “A Todo Pulmón” como una de las celebraciones más importantes del sur santafesino.



Sobre el escenario se presentarán el Ballet ATP, +30, Los Mackay junto a La Marrupeña, y dos shows centrales que marcarán la noche: Ahyre, referente del folclore actual, y Tru La La, una de las bandas más emblemáticas del cuarteto.



El festejo se enmarca en un doble motivo de celebración: el cumpleaños del pueblo y las bodas de plata de un evento que ya es parte de la identidad cultural de Santa Isabel, fortaleciendo el encuentro, la música y el sentido de pertenencia de toda la comunidad.