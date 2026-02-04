Un incendio de importantes dimensiones se registró este martes por la mañana en la planta recicladora de la localidad, lo que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia.



El hecho ocurrió alrededor de las 7:30, cuando el personal de la comuna dio aviso a los bomberos por un foco ígneo que se propagaba sobre montañas de residuos dentro del predio. Ante la magnitud del incendio, se movilizaron un total de cuatro dotaciones hacia el lugar.

Al arribar, los efectivos se encontraron con un fuego generalizado, por lo que de inmediato se iniciaron las tareas de sofocación. Una vez controladas las llamas, se realizaron trabajos de enfriamiento para evitar posibles reinicios.

Las labores se desarrollaron de manera conjunta entre los bomberos y el personal comunal, permitiendo contener la situación sin que se registraran personas heridas. Las causas del incendio no fueron informadas oficialmente.