El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció un nuevo piso salarial para las fuerzas de seguridad y aseguró que “ningún policía ni personal del Servicio Penitenciario va a percibir menos de $1.350.000”. La medida alcanza también al personal técnico-administrativo y a quienes cumplen funciones en el 911.



Según explicó el mandatario, con la incorporación de la garantía de canasta básica y el aumento de la tarjeta alimentaria, ningún efectivo en funciones operativas cobrará menos de $1.438.835. En el caso de suboficiales que patrullen en ciudades como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, se sumará un plus de $500.000, llevando el ingreso total a $1.938.835.



Además, quienes conduzcan móviles policiales percibirán un adicional por riesgo, alcanzando un salario de $2.188.835 mensuales. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras áreas con tareas específicas, los haberes oscilarán entre $2.084.000 y $2.334.535, según la función y el nivel de exposición. El esquema será escalonado en tres niveles, de acuerdo con la peligrosidad y la conflictividad de cada ciudad.

En conferencia de prensa realizada en Rosario, Pullaro remarcó que el reclamo salarial fue “justo y genuino” y sostuvo que el diálogo con los representantes de la fuerza se mantuvo abierto en todo momento. También señaló que se contempló la situación del personal retirado.

Por otro lado, el Gobierno informó medidas vinculadas al bienestar policial: ampliación de frecuencias de transporte para agentes del norte que trabajan en Rosario, habilitación de espacios de pernocte y refuerzo del gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que actualmente asiste a 570 efectivos. Asimismo, la tarjeta alimentaria se duplicó, pasando de $84.000 a $168.000.

El mandatario sostuvo que, pese al contexto económico nacional, la Provincia realizó “el máximo esfuerzo posible” para reconocer la tarea de las fuerzas de seguridad y garantizar que los salarios se ubiquen por encima de la inflación. Finalmente, afirmó que no existen motivos para continuar con movilizaciones frente a la Unidad Regional II, y destacó que la seguridad pública estuvo garantizada durante todo el conflicto.

De la presentación participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado.